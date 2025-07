Mano Brown revela que se separou de Eliane Dias há mais de uma década

Rapper se pronunciou após surgirem especulações sobre ter sido traído, e esclareceu que o término aconteceu em 2013, embora continuem a trabalhar juntos

Divulgação A declaração de Mano Brown veio à tona em meio a rumores sobre um suposto envolvimento amoroso de Eliane com uma empreendedora



Mano Brown revelou que sua separação de Eliane Dias, de 54 anos, ocorreu há mais de uma década. O rapper se pronunciou após surgirem especulações sobre uma possível traição. Ele esclareceu que o término do relacionamento conjugal aconteceu em 2013, embora continuem a trabalhar juntos. O casal é pai de dois filhos: Jorge, de 29 anos, e Ayomi Domenica, de 25 anos.

A declaração de Mano Brown veio à tona em meio a rumores sobre um suposto envolvimento amoroso de Eliane com uma empreendedora. Em sua fala, o rapper expressou gratidão pelo apoio recebido e enfatizou que, apesar da separação, eles permanecem unidos em prol da família e da amizade. Ele elogiou Eliane, ressaltando suas qualidades como mãe e empresária.

O artista optou por não se pronunciar publicamente sobre a separação antes, justificando que essa decisão foi tomada em respeito à história que construíram juntos. A relação profissional entre eles continua, demonstrando que, mesmo após o fim do casamento, a parceria se mantém forte.

Leia comunicado de Mano Brown

Para as pessoas que estão preocupadas com a nossa família, muito obrigado! Estamos bem, agradeço de coração. Há mais de dez anos, eu e Eliane Dias não estamos mais juntos enquanto casal, mas seguimos unidos pela família, pela amizade e pelos compromissos. Eliane é uma excelente mãe, companheira nas horas boas e ruins, empresária e CEO da empresa que gerencia minha carreira – que está em um momento muito bom, com muitas coisas vindo por aí. A escolha de não falar publicamente antes foi por respeito á nossa história e por não achar necessário expor a nossa vida pessoal. Mas diante da atenção recente, achei importante trazer o contexto para quem nos acompanha. Nada muda. Paz.

