Participante do BBB 20, Manu Gavassi lança clipe de ‘Áudio de Desculpas’; assista

Reprodução/YouTube Manu Gavassi planejou muito bem sua carreira artística antes de entrar na casa mais vigiada do Brasil



Manu Gavassi segue provando que não entrou no BBB 20 para brincadeira e, mesmo confinada na casa, lançou o clipe de “Áudio de Desculpas”, faixa que faz parte do EP “CUTE BUT (still) PSYCHO”.

O vídeo chegou às plataformas na noite desta terça-feira (28) e traz a cantora recebendo aulas de etiqueta com Constanza Pascolato. Tudo flui num estilo bem retrô.

“CUTE BUT (still) PSYCHO” já está disponível nos streamings de áudio.

Assista ao clipe: