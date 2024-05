Mariah Carey anuncia show em São Paulo em setembro; saiba valores

Cantora também se apresentará no Rock in Rio 2024 em data já esgotada

Reprodução/Instagram/@mariahcarey Última vez que cantora esteve no Brasil foi em 2010



Mariah Carey, atração confirmada no Rock in Rio 2024, fará um único show solo no Brasil fora do festival. Ela se apresenta no dia 20 de setembro, no Allianz Parque, na zona oeste de São Paulo. A última vez que a cantora se apresentou no Brasil foi em 2010, na Festa do Peão de Barretos (SP). A data do show de Mariah no Rock in Rio foi a primeira a esgotar no festival, em menos de duas horas. Os ingressos para o show em São Paulo começam a ser vendidos para o dia 4 de junho, às 10h, em uma pré-venda exclusiva para clientes do Banco Santander. Já a venda geral começa no dia 6 de junho, ao meio-dia, no site da Eventim, e a partir das 13h, nas bilheterias oficiais. Os ingressos variam entre R$ 170 (cadeira superior, meia entrada) e R$ 790 (pista premium inteira). Os ingressos terão 10% de desconto para os clientes Santander.

Mariah Carey em São Paulo– Data: 20 de setembro (sexta-feira) – Abertura dos Portões: 17h – Local: Allianz Parque – Endereço: Avenida Francisco Matarazzo, 1705, R. Palestra Itália, 200 – Água Branca – Classificação etária: Entrada e permanência de crianças/adolescentes de 5 a 15 anos de idade, acompanhados dos pais ou responsáveis, e de 16 a 17 anos, desacompanhados dos pais ou responsáveis legais – Organização: 30e Preços – Cadeira Superior: R$ 170 (meia entrada legal), R$ 306 (cliente Santander) e R$ 340 (inteira) – Pista: R$195,00 (meia-entrada legal), R$351,00 (cliente Santander) e R$ 390,00 (inteira) – Cadeira Inferior: R$245,00 (meia-entrada legal), R$441,00 (cliente Santander) e R$ 490,00 (inteira) – Pista Premium: R$395,00 (meia-entrada legal), R$711,00 (cliente Santander) e R$ 790,00 (inteira) Bilheteria oficial – Allianz Parque – Bilheteria B (apenas na pré-venda e abertura da venda geral) – Endereço: Av. Francisco Matarazzo, 1705 – Portão B – Água Branca – São Paulo/SP – Funcionamento: Terça a sábado das 10h às 17h. Não há funcionamento em feriados, emendas de feriados, dias de jogos ou em dias de eventos de outras empresas. – Allianz Parque – Bilheteria A (após a abertura da venda geral) – Endereço: Rua Palestra Itália, 200 – Portão A – Perdizes – São Paulo/SP – Funcionamento: Terça a sábado das 10h às 17h. Não há funcionamento em feriados, emendas de feriados, dias de jogos ou em dias de eventos de outras empresas.

*Com informações do Estadão Conteúdo