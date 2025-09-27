Jovem Pan > Entretenimento > Música > Mariah Carey lança álbum ‘Here For It All’ após intervalo de sete anos sem novidades

Mariah Carey lança álbum ‘Here For It All’ após intervalo de sete anos sem novidades

Diva pop americana surpreende fãs com novo disco repleto de baladas, colaborações e faixas já apresentadas em turnês brasileiras

  Por da Redação
  • 27/09/2025 06h25
Reprodução/Instagram/@mariahcarey Capa de "Here For It All", novo disco da cantora americana Mariah Carey Capa de "Here For It All", novo disco da cantora americana Mariah Carey

Após um hiato de quase sete anos, Mariah Carey lançou na madrugada desta sexta-feira (26) o seu 16º álbum de estúdio, Here For It All. Com 11 faixas, o disco apresenta colaborações com Anderson .Paak, Kehlani, Shenseea e The Clark Sisters, e inclui o videoclipe de estreia da parceria com .Paak, na faixa “Play This Song”. O lançamento marca o retorno da cantora após o álbum Caution (2018), que, embora aclamado pela crítica, teve desempenho comercial modesto.

Durante a pandemia, Carey lançou o compilado The Rarities, com faixas inéditas e raras, além do áudio de seu show Live at the Tokyo Dome (1996) — ou seja, não se trata de álbum de estúdio, com gravações novas. Nos últimos anos, o foco da artista tem sido o clássico natalino All I Want For Christmas Is You, que volta anualmente às paradas.

Em entrevistas e nas redes sociais, Carey expressou entusiasmo e gratidão pelo retorno. “Não acredito que está aqui! Me sentindo um pouco emocionada, mas imensamente orgulhosa por finalmente partilhar este bebê com todos vocês”, escreveu no Instagram, destacando o trabalho de artistas e produtores que colaboraram no disco.

O álbum abre com a balada Mi, seguida de Play This Song, parceria com Anderson .Paak que remete à era Motown. Type Dangerous, single principal, e Sugar Sweet, com Kehlani e Shenseea, já haviam sido apresentadas em shows recentes no Brasil, incluindo o The Town 2025 e o Amazônia Live. Outras faixas de destaque incluem Nothing Is Impossible, uma balada de superação; I Won’t Allow It, disco funky com letras provocativas; e My Love, cover de Paul McCartney & Wings. O álbum encerra com a faixa-título, uma balada soul que celebra a carreira e a voz de Carey.

Here For It All mantém a assinatura vocal de Carey, com tons sussurrados e arranjos elaborados, mostrando que a artista continua a adaptar seu estilo às possibilidades de sua voz atual, sem perder a grandiosidade que a tornou referência no pop e R&B.

Lista de faixas:

  1. Mi
  2. Play This Song (part. Anderson .Paak)
  3. Type Dangerous
  4. Sugar Sweet (part. Kehlani e Shenseea)
  5. In Your Feelings
  6. Nothing Is Impossible
  7. Confetti & Champagne
  8. I Won’t Allow It
  9. My Love
  10. Jesus I Do (part. The Clark Sisters)
  11. Here For It All

Publicado por Felipe Dantas

*Reportagem produzida com auxílio de IA

