Mariah Carey lança álbum ‘Here For It All’ após intervalo de sete anos sem novidades
Diva pop americana surpreende fãs com novo disco repleto de baladas, colaborações e faixas já apresentadas em turnês brasileiras
Após um hiato de quase sete anos, Mariah Carey lançou na madrugada desta sexta-feira (26) o seu 16º álbum de estúdio, Here For It All. Com 11 faixas, o disco apresenta colaborações com Anderson .Paak, Kehlani, Shenseea e The Clark Sisters, e inclui o videoclipe de estreia da parceria com .Paak, na faixa “Play This Song”. O lançamento marca o retorno da cantora após o álbum Caution (2018), que, embora aclamado pela crítica, teve desempenho comercial modesto.
Durante a pandemia, Carey lançou o compilado The Rarities, com faixas inéditas e raras, além do áudio de seu show Live at the Tokyo Dome (1996) — ou seja, não se trata de álbum de estúdio, com gravações novas. Nos últimos anos, o foco da artista tem sido o clássico natalino All I Want For Christmas Is You, que volta anualmente às paradas.
Em entrevistas e nas redes sociais, Carey expressou entusiasmo e gratidão pelo retorno. “Não acredito que está aqui! Me sentindo um pouco emocionada, mas imensamente orgulhosa por finalmente partilhar este bebê com todos vocês”, escreveu no Instagram, destacando o trabalho de artistas e produtores que colaboraram no disco.
O álbum abre com a balada Mi, seguida de Play This Song, parceria com Anderson .Paak que remete à era Motown. Type Dangerous, single principal, e Sugar Sweet, com Kehlani e Shenseea, já haviam sido apresentadas em shows recentes no Brasil, incluindo o The Town 2025 e o Amazônia Live. Outras faixas de destaque incluem Nothing Is Impossible, uma balada de superação; I Won’t Allow It, disco funky com letras provocativas; e My Love, cover de Paul McCartney & Wings. O álbum encerra com a faixa-título, uma balada soul que celebra a carreira e a voz de Carey.
Here For It All mantém a assinatura vocal de Carey, com tons sussurrados e arranjos elaborados, mostrando que a artista continua a adaptar seu estilo às possibilidades de sua voz atual, sem perder a grandiosidade que a tornou referência no pop e R&B.
Lista de faixas:
- Mi
- Play This Song (part. Anderson .Paak)
- Type Dangerous
- Sugar Sweet (part. Kehlani e Shenseea)
- In Your Feelings
- Nothing Is Impossible
- Confetti & Champagne
- I Won’t Allow It
- My Love
- Jesus I Do (part. The Clark Sisters)
- Here For It All
Publicado por Felipe Dantas
*Reportagem produzida com auxílio de IA
ComentáriosConteúdo para assinantes. Assine JP Premium.