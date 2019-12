Mariah Carey é a 1ª artista a liderar a Billboard em quatro décadas diferentes

Reprodução Mariah Carey consegue recorde inédito na Billboard



Mariah Carey brincou ao se tornar a primeira artista a liderar a parada Hot 100 da Billboard em quatro décadas diferentes. O single natalino “All I Want for Christmas Is You” chegou ao topo da lista, consolidando assim o recorde de quatro “números 1” nas últimas quatro décadas.

Em seu Twitter, ela celebrou: “Yaaaaaaaaay!!! NÓS. CONSEGUIMOS.” Ela ainda fez piada: “Mas… o que é uma década?”

A diva lançou um novo vídeo para celebrar o 25º aniversário da canção e ainda revelou que o objetivo foi fazer um “clássico moderno”. Durante evento com fãs, ela afirmou: “Nós queríamos fazer um clássico moderno. É o oposto do clipe original… essa é mais uma superprodução.”