Marília Mendonça lidera lista das lives com mais visualizações simultâneas do mundo

Reprodução/Instagram

No Brasil, as lives musicais para entreter o público em meio ao isolamento social, adotado como forma de prevenção ao coronavírus, são um sucesso! Prova disso é o ranking mundial divulgado pelo YouTube que lista as 20 transmissões com mais visualizações simultâneas do mundo. Dessas, 16 são de nomes brasileiros.

Com mais de 3,31 milhões de pessoas conectadas ao mesmo tempo, Marília Mendonça, a Rainha da Sofrência, ocupa a primeira posição. Logo depois, na segunda posição, está a dupla Jorge e Mateus. Os brasileiros performam à frente de nomes mundiais como Andrea Bocelli e o grupo de K-pop BTS, que aparece duas vezes na lista.

O sertanejo é o grande destaque do ranking. Nomes como Gusttavo Lima, Leonardo, Henrique e Juliano, Wesley Safadão e Simone e Simaria também aparece no ranking.