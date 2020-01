Mark Ronson mostra trecho de música inédita com Miley; confira

Mark Ronson deu um gostinho de uma nova colaboração sua com Miley Cyrus. O produtor é velho conhecido da cantora: os dois trabalharam juntos no sucesso “Nothing Breaks Like a Heart”, de 2018.

Em seu Twitter, Ronson revelou que está no estúdio com Cyrus novamente. “Se 2019 foi o ano do coração partido, 2020 é o ano de quem parte corações. Certo, Miley?”, escreveu, ao mostrar um pequeno teaser.

If 2019 was for the 💔break, 2020 is for the 💔breaker’s. Right, @MileyCyrus? …(very psyched for you all to hear this one, whenever mama says it’s ok) pic.twitter.com/XV5IgYrtSm

— Mark Ronson (@MarkRonson) January 7, 2020