Vocalista do The 1975 responde acusação de plágio do Maroon 5

Segundo o Maroon 5, o The 1975 copiou a capa do disco ‘The Fourth World’ no novo single ‘Me & You Together Song’

Reprodução/Instagram Matty Healy, do The 1975, ironizou acusação de plágio do Maroon 5



O cantor Matty Healy, vocalista do The 1975, respondeu à acusação de plágio feita pelo Maroon 5. A banda de Adam Levine afirmou que teve a capa do disco “The Fourth World”, de 1997, copiada na arte do single “Me & You Together Song”, que o grupo britânico lançou recentemente.

Pelo Twitter, a conta oficial do Maroon 5 perguntou se os integrantes do The 1975 eram fãs de Kara’s Flowers, nome pelo qual a banda lançou “The Fourth World”. Também pela rede social, Healy responeu.

“Não faço ideia do que é essa m***, mas adoro aquela música sobre ser uma cabine telefônica ou sei lá o que”, disse, em referência ao hit “Payphone”. O tweet do Maroon 5 foi apagado.

I don’t know what the fuck that is but I love that song about being in a phone box or whatever it is https://t.co/AnolXScieJ — 🥾🌍 (@Truman_Black) January 17, 2020

Veja abaixo a comparação entre as duas capas:

O The 1975 lança o álbum “Notes on a Conditional Form” em 24 de abril.