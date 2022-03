MC Beyoncé de volta? Ludmilla lança teaser com referência a nome artístico e empolga fãs

Cantora ascendeu ao sucesso em 2012 com a música ‘Fala Mal de Mim’, quando se apresentava como MC Beyoncé

A cantora Ludmilla atiçou a curiosidade dos fãs na tarde desta sexta-feira, 18. A artista lançou em suas redes sociais um teaser de 15 segundos onde aparece se arrumando com a frase “Não olha pro lado”, uma referência a sua primeira música de sucesso ‘Fala Mal de Mim’, lançada em 2012 quando ainda se apresentava com o nome artístico de MC Beyoncé. No vídeo ela veste um colar com a inicial B. Em 2013 por causa de uma briga com seu empresário, a cantora parou de usar o nome artístico e resolver assumir seu nome de batismo, Ludmilla. Alguns fãs fizeram a comparação do teaser com um lançado pela norte-americana Beyoncé, inspiração da brasileira, que tem o alterego Sasha Fierce em turnês e clipes.

