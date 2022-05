MC Bin Laden anuncia parceria com Gorillaz: ‘Dois sons pesados’

Funkeiro passou 5 horas em estúdio do RJ gravando com Damon Albarn, vocalista da banda britânica

Divulgação/MC Bin Laden MC Bin Laden gravou no Rio de Janeiro com Damon Albarn, vocalista do Gorillaz



O cantor MC Bin Laden anunciou uma parceria com a banda britânica Gorillaz. O encontro aconteceu na última quinta-feira, 19, no Rio de Janeiro. Eles gravaram duas músicas, mas ainda não há uma previsão de lançamento. A assessoria de imprensa de Bin Laden informou à Jovem Pan que eles passaram cerca de cinco horas no estúdio trabalhando as canções. No próximo mês, o funkeiro fará uma turnê pela Europa e já está combinando um novo encontro com os integrantes do Gorillaz por lá. Nas redes sociais, o brasileiro postou fotos com Damon Albarn, vocalista da banda britânica, e celebrou a parceria. “Feliz demais por isso estar acontecendo na minha carreira. Graças a Deus estou no lugar certo”, declarou. “Fizemos dois sons pesados. É coisa de mundo.” O Gorillaz veio ao Brasil para realizar alguns shows. No último domingo, 15, a banda fechou o Mita Festival, em São Paulo, e neste sábado, 21, fará um show no Rio de Janeiro.