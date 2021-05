MC Kevin cai de 11º andar de hotel na Barra da Tijuca

O Corpo de Bombeiros afirmou que funkeiro foi levado para o hospital Miguel Couto em estado de saúde grave

Reprodução/Instagram/mckevin O funkeiro de 23 anos foi resgatado pelo Corpo de Bombeiros da Barra da Tijuca por volta das 18h15



MC Kevin caiu do 11º andar de um hotel na orla da Barra da Tijuca, na Zona Oeste do Rio de Janeiro, no início da noite deste domingo (16). O Corpo de Bombeiros confirmou à Jovem Pan que foi acionado às 18h15 para resgatar o funkeiro de 23 anos, que foi levado para o Hospital Miguel Couto na Gávea, Zona Sul. Segundo a entidade, o estado de saúde do MC Kevin é grave.

