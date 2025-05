MC Poze do Rodo é preso por apologia ao crime e suspeita de envolvimento com o Comando Vermelho

De acordo com as investigações, cantor faz shows exclusivamente em áreas dominadas pela facção, com a presença de traficantes armados, garantindo a ‘segurança’ do artista e do evento

JOSE LUCENA/THENEWS2/ESTADÃO CONTEÚDO As letras de suas músicas são apontadas como incitações ao tráfico de drogas e à violência entre facções rivais.



Policiais civis da Delegacia de Repressão a Entorpecentes do Rio de Janeiro realizaram a prisão do MC Poze do Rodo, que é alvo de investigações por apologia ao crime e suposto envolvimento com o Comando Vermelho. A detenção aconteceu na região do Recreio dos Bandeirantes, em um desdobramento das investigações em curso. As apurações revelam que o artista se apresenta em locais sob controle do Comando Vermelho, onde a presença de traficantes armados é comum, assegurando a proteção do cantor durante os eventos. As letras de suas músicas são apontadas como incitações ao tráfico de drogas e à violência entre facções rivais.

De acordo com a polícia, esses shows servem como uma estratégia da facção para incrementar os lucros provenientes da venda de entorpecentes. A prisão foi efetuada com base em um mandado judicial, que foi concedido após a coleta de provas que indicam que os eventos são financiados pelo Comando Vermelho. Um dos shows, que ocorreu em 19 de maio na Cidade de Deus, contou com a presença de traficantes armados. A Polícia Civil enfatiza que as composições do artista configuram crimes sérios, como apologia ao crime e associação para o tráfico de drogas. As investigações seguem em andamento, com o objetivo de identificar outros indivíduos que possam estar envolvidos nas atividades ilícitas relacionadas ao cantor.

