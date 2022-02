McFly remarca shows no Brasil e anuncia venda de novos ingressos; saiba detalhes

Banda retorna ao país este ano após adiar turnê durante a pandemia; primeiro show acontece em maio

Reprodução/Instagram/mcflymusic McFly adiou por duas vezes os shows no Brasil por causa da pandemia



A banda inglesa McFly anunciou nesta segunda-feira, 21, que já tem data para retornar ao Brasil. A turnê precisou ser adiada duas vezes por conta da pandemia e o primeiro dos seis shows que o grupo fará em solo brasileiro acontece em maio deste ano, em São Paulo. “A espera acabou… finalmente estamos chegando ao Brasil”, escreveu a banda nas redes sociais. Eles também informaram que “todos os ingressos comprados para as datas anteriores continuam válidos e nenhuma ação adicional é necessária”. Também serão abertos ingressos extras para todos os shows, incluindo os de São Paulo e Belo Horizonte, que estavam com ingressos esgotados. Isso foi possível, pois houve uma alteração no local em que vão acontecer os shows nessas duas cidades. As vendas dos novos ingressos serão abertas na quarta-feira, 23, às 12h, no site da TF4. “Infelizmente, não conseguimos remarcar nosso show em Uberlândia, caso tenha ingresso favor entrar em contato com seu ponto de compra para reembolso. Mal podemos esperar para ver todos vocês muito em breve!”, finalizou o grupo.

Veja a data dos novos shows:

18 de maio – São Paulo (Espaço das Américas)

19 de maio – Curitiba (Live Curitiba)

21 de maio – Belo Horizonte (Expominas)

22 de maio – Porto Alegre (Pepsi on Stage)

24 de maio – Ribeirão Preto (Arena Eurobike)

26 de maio – Rio de Janeiro (Qualistage)