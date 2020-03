McFly adia shows no Brasil para setembro e outubro devido ao coronavírus

O McFly anunciou nesta sexta-feira (13) o adiamento dos sete shows que a banda faria no Brasil neste mês devido à pandemia do coronavírus.

Pelo Twitter, a banda confirmou que os shows foram remarcados para setembro e outubro.

Veja o anúncio e as novas datas abaixo:

🇧🇷 We are so sorry and absolutely gutted, as we were really looking forward to it. But we will see you very soon in Sept/Oct ❤️ pic.twitter.com/K1gPMxgx8L

— mcfly (@mcflymusic) March 13, 2020