Demorou, mas chegou! Meghan Trainor lança novo álbum ‘Treat Myself’

Reprodução/Instagram Novo trabalho sofreu com adiamentos, mas foi disponibilizado nas plataformas digitais nesta sexta (31)



Chegou nesta sexta-feira (31) “Treat Myself”, o novo álbum de Meghan Trainor. O projeto, inicialmente previsto para ser lançado em 2018, sofreu diversos adiamentos pois a cantora pedia mais tempo para criar o trabalho com calma.

O resultado já pode ser conferido nas principais plataformas digitais. Com 15 faixas, “Treat Myself” traz as canções “No Excuses”, que chegou a entrar na Billboard Hot 100, “Waves” e “Genetics”, parceria com The Pussycat Dolls.

Meghan contou um pouco sobre o processo criativo do álbum em entrevista à Billboard. “Eu escrevi músicas suficientes para quatro álbuns porque estava me adaptando ao que acontecia na indústria musical. Entrei em um lugar sombrio no qual pensei ‘não sei como seguir todas essas regras'”, disse.

A última coletânea da cantora foi “Thank You”, de 2017.

Ouça ‘Treat Myself’: