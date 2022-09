Mesmo com recomendações, 1º dia do Rock in Rio tem protestos contra o governo

Festival começou nesta sexta-feira com o Dia do Metal, shows pesados e público animado

Reprodução/ Twitter @multishow Iron Maiden foi o headliner, mas se apresentou mais cedo por pedido dos integrantes



A 9ª edição do Rock in Rio começou nesta sexta-feira, 02, na Cidade do Rock com o Dia do Metal. A primeira banda a se apresentar foi o Black Pantera, no Palco Sunset. O trio de mineiros fez um show forte com protestos antirracistas, antiLGBTfóbicos e contra o governo do presidente Jair Bolsonaro (PL). A banda tocou com o trio Devotos e fez uma homenagem à Elza Soares, falecida no início do ano. Ainda no Sunset se apresentaram Metal Allegiance e Living Colour feat Steve Vai. Quem encerrou as apresentações no palco foi a banda Bullet For My Valentine com um grande público. No Palco Principal, o Sepultura se apresentou com a Orquestra Sinfônica Brasileira e agitou a plateia enquanto o sol caía. O Gojira tocou na sequência e fez um tributo aos indígenas no encerramento do show e a plateia entoou cantos contra o presidente. O Iron Maiden, atração mais esperada do dia, fez um show com muitos cenários e enlouqueceu os fãs. Mesmo sendo os headliners, o Iron tocou antes do Dream Theater pela idade avançada dos membros, que pediram para trocar de horário para descansarem. Antes do início do festival, a organização publicou um comunicado sobre as manifestações políticas nos palcos determinando a proibição de candidatos às eleições participarem dos shows. No entanto, todas as manifestações vieram da plateia. Pela primeira vez desde 1985, ano de sua primeira edição, o Rock in Rio acontece durante a corrida eleitoral e os organizadores pediram para que artistas “se atentassem às leis eleitorais”. No Lollapalooza deste ano algumas ações foram movidas contra artistas que se posicionaram politicamente.

Confira alguns dos melhores momentos do 1º dia: