‘Meu casal’: Vitão é trolado em Fortaleza e fãs pedem respeito

Reprodução/Redes sociais O cantor ficou desconfortável com a situação



O músico Vitão foi vítima de uma trolagem por falsos fãs em uma praia de Fortaleza, ao ser abordado por três homens que pediram uma foto. Os meninos se despediram falando “meu casal” — o suposto comentário que Vitão teria feito em uma foto antiga de Whindersson com Luísa Sonza, sua namorada e ex do comediante. Os meninos disponibilizaram a vídeo nas redes sociais e a pegadinha viralizou, apesar do cantor estar visivelmente desconfortável com a situação. Nas redes sociais, os verdadeiros fãs do músico se mobilizaram e subiram a tag #VITAOMERECERESPEITO nos Trending Topics do Twitter. Vitão estava em Fortaleza para gravar, como convidado, o DVD do cantor Leo Santana.