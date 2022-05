Mick Jagger critica comparações com Harry Styles: ‘Ele não tem uma voz como a minha’

Em entrevista à jornal britânico, líder dos Rolling Stones disse que astro o pop é ‘lembrança superficial’ do que ele era durante sua juventude

SUZANNE CORDEIRO / AFP Líder da banda The Rolling Stones falou sobre comparações com Harry Styles em entrevista



Considerado um dos maiores vocalistas da história da música, Mick Jagger, líder dos The Rolling Stones, criticou as comparações feitas entre ele e o astro pop Harry Styles, ex-integrante do quinteto One Direction. Durante uma entrevista ao The Sunday Times UK, o ídolo do rock disse que Styles é “uma lembrança superficial” dele mesmo quando era mais jovem, mas que ele tinha uma voz e uma movimentação de palco diferentes da apresentada pelo cantor do hit “Watermelon Sugar”. “Gosto do Harry. Temos um bom relacionamento. Quer dizer, eu costumava usar muito mais maquiagem nos olhos do que ele. Fala sério, eu era muito mais andrógino. E ele não tem uma voz como a minha ou se move no palco como eu. […] e tudo bem, ele não pode fazer nada sobre isso”, disse Jagger. A entrevista faz parte da divulgação da turnê de 60 anos da banda.