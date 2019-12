Miley Cyrus e Cody Simpson podem lançar projeto musical juntos

Reprodução/Instagram Miley e Cody não se desgrudam desde outubro



Miley Cyrus pode dar um novo passo em sua carreira musical e apostar em… um grupo com o seu namorado, Cody Simpson. De acordo com o E! News, a empresa de Miley entrou com um processo para registrar o nome “Bandit and Bardot”.

Pouco depois, uma conta no Instagram com o nome apareceu na rede social, seguindo apenas o casal. Fãs já encaram como certo que os dois vão lançar algum tipo de projeto musical juntos.

No começo de dezembro, Cody, que está trabalhando em seu novo disco, já havia deixado a porta aberta para uma colaboração com Cyrus. “Com certeza. Estamos vendo como fazer. Pegando as músicas e vendo o que faria sentido”, afirmou.

Os dois estão juntos desde outubro deste ano e, desde então, vivem trocando declarações nas redes sociais.