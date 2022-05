Milton Nascimento anuncia datas extras em São Paulo e Rio na turnê de despedida

Cantor fará mais duas apresentações em São Paulo, mais uma no Rio e libera novo lote de ingressos para Belo Horizonte

Reprodução / Instagram @miltonbitucanascimento Milton Nascimento anunciou aposentadoria dos palcos



Milton Nascimento anunciou nesta quinta, 19, que fará três shows extras em sua turnê de despedida dos palcos. Depois de esgotar 35 mil ingressos em poucas horas para as primeiras apresentações marcadas, o artista informou através das redes sociais que cantará mais duas vezes em São Paulo, no Espaço Unimed, em 24 e 25 de outubro, e mais uma no Rio de Janeiro, na Jeunesse Arena, em 5 de agosto. Em Belo Horizonte, embora não haja novos shows, mais ingressos serão liberados para o que ocorrerá no Mineirão em 13 de novembro. As vendas das entradas dos shows extras começam nesta sexta, 20, às 12h, através deste link, e o novo lote do Mineirão já está sendo comercializado. Os ingressos que esgotaram custaram de R$140 a R$340. A turnê ‘A Última Sessão de Música’ ainda passará por Estados Unidos e Europa. Um dos grandes nomes da MPB, Milton ‘Bituca’ Nascimento encerrará a carreira aos 80 anos de idade, 60 anos deles vividos como cantor e compositor. ‘Bituca’ tem quarenta e três discos gravados, cinco prêmios Grammy e o título de Doutor Honoris Causa em música pela Universidade de Berklee, em Boston.