MIS exalta Tina Turner e lamenta morte; exposição sobre a cantora está em cartaz em SP

A mostra, que contém 120 fotos, aborda quatro eixos relacionados à vida da artista: carreira musical, poder de superação, participação no universo cinematográfico e estilo único

ALE FRATA/CÓDIGO19/ESTADÃO CONTEÚDO Vista da exposição "Tina Turner: uma viagem para o futuro", que reúne cerca de 120 fotos do acervo



O Museu de Imagem e Som (MIS) lamentou a morte de Tina Turner, nesta quarta-feira, 24, aos 83 anos. Em comunicado, a “Rainha do Rock’n’ roll” foi exaltada. “Lamentamos a perda de Tina Turner. A rainha do rock’n’ roll superou abusos e conquistou o mundo já depois dos 40 anos, quando poucos acreditavam que ainda seria possível estourar de maneira tão grandiosa quanto ela fez”, diz a nota. “Com sua voz única e energia contagiante, Tina Turner deixou não apenas sua marca na indústria da música, mas também nos corações e mentes de todos que a admiravam. Nós do MIS desejamos que a obra desta grande artista continue a mover gerações”, acrescenta. Desde 4 de maio, o MIS está exibindo a exposição “Tina Turner: Uma viagem para o futuro”, que conta a vida e as obras da cantora, no Jardim Europa, Zona Oeste de São Paulo. A mostra, que contém 120 fotos, aborda quatro eixos relacionados à vida de Tina: carreira musical, poder de superação, participação no universo cinematográfico e estilo único, refletido em seus figurinos e penteados emblemáticos. A exposição deve ficar aberta ao público até 9 de julho. Veja detalhes abaixo.

Exposição sobre Tina Turner no MIS

Temporada: até 9 de julho

Funcionamento: de terças a sextas, das 10h às 19h; aos sábado, das 10h às 20h; aos domingos e feriados, das 10h às 18h

Endereço: Av. Europa, 158 — Jardim Europa

Entrada: paga, exceto às terças-feiras. Ingressos por R$ 30 (inteira)