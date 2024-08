Morre cantora Diana, do sucesso ‘Porque Brigamos’, aos 76 anos

Notícia foi confirmada pelo seu filho, André Iorio, nas redes sociais; artista chegou a ser levada para um pronto-atendimento, mas não resistiu

Reprodução/ YouTube/ Folha de S.Paulo A cantora, de 76 anos, segundo Iorio, foi encontrada sem vida nas primeiras horas desta quarta-feira



Morreu na madrugada desta quarta-feira (21) a cantora Diana. Ela ficou conhecida pelo grande público pela gravação da balada Porque Brigamos, uma versão de I Am.. I Said…, de Neil Diamond, lançada em 1972. Do mesmo álbum, batizado apenas de Diana, outra música chegou às paradas musicas, Ainda Queima a Esperança, assinada por Raul Seixas e Mauro Motta. A notícia da morte de Diana, cujo nome de batismo era Ana Maria Siqueira Iorio, foi confirmada pelo seu filho, André Iorio, nas redes sociais. A cantora, de 76 anos, segundo Iorio, foi encontrada sem vida nas primeiras horas desta quarta-feira. Moradora da cidade de Araruama, no Rio de Janeiro, a cantora chegou a ser levada para um pronto-atendimento de Iguaba Grande, cidade vizinha, mas as manobras de reanimação não surtiram efeito. “Vou sentir muita saudade de você. Das suas brigas, da sua genialidade forte, das suas conversas, e das suas aventuras de shows pelo Nordeste, onde você se apresentava para o povo do Brasil”, escreveu Iorio em sua conta no Facebook.

Apontada como a versão feminina de Roberto Carlos pelo repertório romântico, Diana, no auge da carreira, fazia shows que duravam 2h30. Ela foi casada com o cantor e compositor Odair José, com quem fez a canção Foi tudo culpa do amor, lançada em 1974. A letra da música fazia referência às constantes brigas do casal, que quase sempre se tornavam públicas. A partir dos anos 1980, Diana perdeu espaço na grande mídia, apesar de continuar a fazer shows. Em 2013, a cantora Bárbara Eugênia regravou a canção Porque Brigamos. Ela e Diana se encontraram para a gravação de um clipe juntas, promovida pelo jornal Folha de São Paulo. A cantora Marília Mendonça também regravou a canção ao lado da dupla Maraia & Maraísa no projeto As Patroas.

*Com informações do Estadão Conteúdo