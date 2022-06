Morre Alec John Such, primeiro baixista do Bon Jovi, aos 70 anos

Jon Bon Jovi declarou que está com o coração partido e enfatizou que o músico ‘foi fundamental para a formação da banda’

Reprodução/Instagram/jonbonjovi Alec John Such foi um dos membros fundadores do Bon Jovi



O baixista Alec John Such, um dos fundadores do Bon Jovi, morreu aos 70 anos. O anúncio foi feito pelo cantor Jon Bon Jovi neste domingo, 5, pelas redes sociais. A causa da morte ainda é desconhecida. “Estamos com o coração partido”, diz o comunicado. “Ele era um original. Como membro fundador do Bon Jovi, Alec foi fundamental para a formação da banda… para ser honesto, nós nos encontramos através dele – ele era amigo de infância de Tico [Torres] e trouxe Richie [Sambora] para nos ver tocar. Alec sempre foi selvagem e cheio de vida. Hoje, essas memórias especiais trazem um sorriso ao meu rosto e uma lágrima aos meus olhos. Sentiremos muito a falta dele.”

Nascido em Nova York, em 14 de novembro de 1951, John Such tocou junto com Sambora em uma banda chamada Message antes de se juntar ao Bon Jovi – grupo do qual fez parte até 1994. Alec John foi substituído pelo baixista Hugh McDonald, que só se tornou membro oficial do grupo em 2016. No ano 2000, o membro fundador do Bon Jovi falou com bom humor ao jornal Asbury Park Press sobre sua saída da banda: “Quando eu tinha 43 anos, comecei a ficar esgotado. Parecia trabalho, e eu não queria trabalhar. A razão pela qual eu entrei em uma banda para começar é porque eu não queria trabalhar”.