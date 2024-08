Morre Antonio Meneses, renomado violoncelista brasileiro, aos 66 anos

Músico havia sido diagnosticado em junho com glioblastoma multiforme, um tumor cerebral de natureza agressiva

Reprodução/Instagram Atendendo ao seu desejo, não haverá cerimônia fúnebre, e seu corpo será cremado



O renomado violoncelista brasileiro Antonio Meneses faleceu neste sábado (3), em Basileia, na Suíça, aos 66 anos. O músico havia sido diagnosticado em junho com glioblastoma multiforme, um tumor cerebral de natureza agressiva. Atendendo ao seu desejo, não haverá cerimônia fúnebre, e seu corpo será cremado. Meneses deixa sua esposa, Satoko, e seu filho, Otávio, fruto de seu primeiro casamento. A trajetória musical de Antonio Meneses começou em 1967, quando iniciou seus estudos de violoncelo. Apenas quatro anos depois, já se apresentava com a Orquestra Sinfônica Brasileira. Sua carreira internacional teve início em 1977, quando fez uma apresentação marcante da “Fantasia para Violoncelo e Orquestra”, de Heitor Villa-Lobos, em Washington, o que o projetou no cenário musical. Em 1982, Meneses conquistou o prestigiado Concurso Tchaikovsky em Moscou, um feito que impulsionou sua carreira e abriu novas oportunidades.

Ao longo de sua trajetória, ele gravou com a Filarmônica de Moscou e foi convidado por Herbert von Karajan para participar de gravações de grande relevância. Sua habilidade como intérprete de obras clássicas era notável, sempre buscando compreender profundamente cada composição. Além de sua carreira como músico, Meneses também se dedicou ao ensino, atuando como professor na Universidade de Berna até 2023. Ele colaborou com diversos artistas e orquestras de renome. Em 7 de julho, o violoncelista anunciou sua despedida dos palcos para iniciar cuidados paliativos. O legado de Antonio Meneses é vasto, com uma discografia rica que reflete sua paixão e dedicação à música clássica brasileira.

