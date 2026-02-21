Morre aos 59 anos a cantora gospel Rejanne Fogo
Artista lutava contra um câncer de pâncreas descoberto em dezembro de 2025
DivulgaçãoCantora Rejanne Fogo Puro lutava contra um câncer
Morreu neste sábado, 21, aos 59 anos, a cantora gospel Rejane Fogo Puro. A informação foi confirmada por Tatiane, filha da artista. “É com muito profundo pesar que comunico o falecimento da cantora Rejanne Figo Puro. Nossas condolências aos familiares e amigos”, diz o comunicado. Rejanne estava internada no Rio de Janeiro tratando de um câncer no pâncreas, que foi diagnosticado em dezembro de 2025.
Nascida em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, a cantora compartilhava com seus seguidores suas conquistas, incluindo a recuperação de um tumor cerebral em 2021. Entre suas músicas de sucesso estão: “Continue Dando Glória” e “Mulheres Guerreias”, ambas canções gospel.
ComentáriosConteúdo para assinantes. Assine JP Premium.