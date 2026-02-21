Jovem Pan > Entretenimento > Música > Morre aos 59 anos a cantora gospel Rejanne Fogo

Morre aos 59 anos a cantora gospel Rejanne Fogo

Artista lutava contra um câncer de pâncreas descoberto em dezembro de 2025

  • Por Jovem Pan
  • 21/02/2026 17h19
  • BlueSky
Divulgação rejanne fogo puro Cantora Rejanne Fogo Puro lutava contra um câncer

Morreu  neste sábado, 21, aos 59 anos, a cantora gospel Rejane Fogo Puro. A informação foi confirmada por Tatiane, filha da artista. “É com muito profundo pesar que comunico o falecimento da cantora Rejanne Figo Puro. Nossas condolências aos familiares e amigos”, diz o comunicado. Rejanne estava internada no Rio de Janeiro tratando de um câncer no pâncreas, que foi diagnosticado em dezembro de 2025.

Nascida em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, a cantora compartilhava com seus seguidores suas conquistas, incluindo a recuperação de um tumor cerebral em 2021.  Entre suas músicas de sucesso estão: “Continue Dando Glória” e “Mulheres Guerreias”, ambas canções gospel.

Rejanne Fogo Puro Puro

Leia também

Após quase 30 anos, corpos dos Mamonas Assassinas serão exumados e transformados em adubo
  • BlueSky

Comentários

Conteúdo para assinantes. Assine JP Premium.
Torne-se um assinante >