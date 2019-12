Cantora sofre mal súbito e morre durante show de pré-réveillon no Piauí

Reprodução/Facebook A prefeitura de José de Freitas emitiu um comunicado lamentando o ocorrido



A cantora de forró Andreia Ribeiro morreu neste domingo (29) após passar mal durante um show de pré-réveillon em José de Freitas, no Piauí.

Ela desmaiou durante uma das músicas e foi socorrida e levada para o Hospital Nossa Senhora do Livramento. Em seguida, foi transferida para o Hospital de Urgência de Teresina (HUT), mas não resistiu.

A prefeitura de José de Freitas emitiu um comunicado lamentando o ocorrido.

“A Prefeitura de José de Freitas, em nome do prefeito Roger Linhares se solidariza com a família e amigos pelo falecimento da cantora Andreia Ribeiro, no Hospital de Urgências de Teresina na manhã deste domingo”, diz a nota, ressaltando que ela era “uma artista dedicada e talentosa que por diversas vezes se apresentou em José de Freitas, contagiando a todos com sua alegria e irreverência”.

“Neste momento de dor, nos solidarizamos com seus familiares reiterando nosso voto de pesar pela grande perda e agradecimentos à dedicação e trabalho prestados a nossa população”, completa.