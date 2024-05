Morre fundador e ex-vocalista do Chiclete com Banana aos 64 anos

Causa da morte foi falência múltipla dos órgãos; corpo será velado e cremado nesta sexta-feira

Divulgação Missinho fundou a banda no início dos anos 80, quando ainda era chamada de Scorpions



Edmilson de Amorim Ferreira, o Missinho, morreu aos 64 anos nesta quinta-feira, 16, em Salvador. O cantor foi um dos fundadores e o primeiro vocalista da banda de axé Chiclete com Banana, e fez parte do grupo entre 1980 a 1986. De acordo com a família, a causa da morte foi falência múltipla dos órgãos. Missinho foi internado no início de maio no hospital Roberto Santos, em Salvador, com uma crise renal. O quadro foi agravado por conta da diabetes. Anteriormente, o cantor já tinha passado três meses hospitalizado. O velório acontece na sexta-feira (17), às 9h, no Cemitério Bosque da Paz, e será aberto ao público. A cerimônia de cremação será às 11h30.

Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp O Chiclete com Banana prestou homenagem ao ex-vocalista com uma publicação no perfil oficial da banda no Instagram. “Foi bom o tempo que ele quis ficar no Chiclete com Banana. A sua participação foi de fundamental importância. Teve espaço pra mostrar o seu talento, e mostrou”, diz a mensagem. O texto exalta que Missinho compôs canções autorais para o grupo – são dele faixas como Jamaica, Tiete do Chiclete e Lua Menina – além de mostrar a eles o ‘forró raiz’. Missinho saiu para seguir carreira solo, e foi substituído por Bell Marques, que ficou no grupo até 2014. “Que o seu som ecoe bem alto por todos os cantos, carregando sua poesia pelas esquinas da alegria e que seu novo caminho seja cheio paz e notas musicais que formem acordes de luz por onde passar”, deseja a banda. Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Chiclete com Banana (@chicletecombanana)

*Com informações do Estadão Conteúdo