Morre Neil Peart, baterista do Rush, aos 67 anos

Músico lutava contra câncer cerebral há três anos, segundo porta-voz da família

Reprodução/Instagram Baterista tocou com a banda até 2015, quando oficialmente eles encerraram suas atividades



Neil Peart, baterista da banda de rock Rush, morreu aos 67 anos nesta sexta-feira (10) em Santa Monica, nos Estados Unidos. As informações são da Rolling Stone.

À publicação americana, um porta-voz da família informou que o músico morreu em decorrência de um câncer no cérebro. A doença foi diagnosticada há três anos.

Peart se juntou ao cantor e baixista Geddy Lee e ao guitarrista Alex Lifeson no Rush em 1974, e seu estilo único na bateria e suas letras complexas ajudaram a fazer do trio uma das bandas mais adoradas da era do rock and roll clássico.

O músico frequentemente citava Keith Moon, o intenso baterista do The Who, como seu ídolo. Peart, um autodidata nas baquetas, foi também um escritor talentoso, com diversos livros publicados.

Em 2011, a banda fez sua última passagem pelo Brasil com a turnê “Time Machine”, que passou por São Paulo e Rio Janeiro. O grupo encerrou suas atividades com uma turnê comemorativa de 40 anos em 2015. Na época, Peart tornou público seu desejo de se aposentar para passar mais tempo com a família.

*Com Estadão Conteúdo