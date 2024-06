Morre o músico Daniel Belleza, aos 50 anos

Artista paulistano ficou conhecido desde 2003, nos primeiros shows do Daniel Belleza & Os Corações em Fúria, e nos clipes e participações na MTV

Reprodução / Facebook @Daniel Belleza Daniel era casado e pai de três meninas



Morreu em São Paulo, nesta quinta-feira (27) o músico Daniel Belleza, da banda Daniel Belleza & Corações em Fúria, surgida no universo rock de São Paulo, no bairro da Pompeia, e conhecida em todo o Brasil. Os primeiros shows do grupo foram em 2003 e o visual extravagante, nos clipes e na vida real, transpoformou a banda em queridinha do mundo fashion, gerando shows e apresentações em desfiles de grifes. O som era uma espécie de glam rock com influências de MPB dos anos 1970 ou vice-versa. A banda ficou conhecida pela entrega em shows criativos e estimulantes.

A morte do artista foi confirmada por redes sociais, de amigos, músicos com quem tocou ao longo dos anos de carreira, e da mulher, a jornalista Bruna Rodrigues. O casal tem três filhas pequenas: Ultra, Yoko e Polly.