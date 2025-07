Morre Paul Mario Day, primeiro vocalista do Iron Maiden

Notícia foi confirmada pelo guitarrista Andy Scott, que revelou que o músico lutava contra um câncer em estágio avançado; grupo de heavy metal expressou seu pesar

Reprodução/Metal Talk Paul Mario Day fez parte do Iron Maiden entre 1975 e 1976, sendo responsável por liderar a banda em sua estreia ao vivo



Faleceu aos 69 anos Paul Mario Day, que foi o primeiro vocalista da icônica banda Iron Maiden. A notícia foi confirmada pelo guitarrista Andy Scott, que revelou que o músico lutava contra um câncer em estágio avançado. O grupo de heavy metal expressou seu pesar pela perda em suas redes sociais, ressaltando a importância de Day como o vocalista original, que se juntou ao grupo em 1975. A mensagem também incluiu condolências à família e amigos do artista.

O cantor fez parte do Iron Maiden entre 1975 e 1976, sendo responsável por liderar a banda em sua estreia ao vivo. Ele participou dos primeiros shows do Iron Maiden, incluindo a primeira apresentação da banda no St. Nicholas Hall, em Poplar, Londres. Sua saída, em outubro de 1976, foi atribuída à falta de carisma no palco, sendo substituído por Dennis Wilcock. Embora não tenha gravado álbuns com o Maiden, sua participação foi fundamental nos primórdios do grupo. Day sempre afirmou ter contribuído com a composição da canção “Strange World”.

Siga o canal da Jovem Pan Entretenimento e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

Após deixar o Iron Maiden, Day se envolveu com outras formações do rock britânico e, nos últimos anos, residiu na Austrália. Ele foi vocalista da banda de heavy metal More, contribuindo para o álbum de estreia “Warhead” (1981). A banda se apresentou no lendário festival Monsters of Rock em 1981, ao lado de nomes como AC/DC e Whitesnake. Sua morte ocorre em um momento delicado, quase nove meses após o falecimento de outro ex-vocalista do Iron, Paul Di’Anno.

Confira a homenagem do Iron Maiden

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Iron Maiden (@ironmaiden)

Publicado por Felipe Dantas

*Reportagem produzida com auxílio de IA