Morre Renato Barros, do grupo Renato e seus Blue Caps, aos 76 anos

O músico passou por uma cirurgia no coração e estava internado na UTI de um hospital no Rio de Janeiro

Reprodução/Instagram Renato Barros morreu nesta terça-feira (28)



Morreu nesta terça-feira (28) o músico Renato Barros, líder da banda Renato e seus Blue Caps, aos 76 anos. Ele passou por uma cirurgia no coração e estava internado na UTI de um hospital no Rio de Janeiro. A morte foi confirmada pela filha do cantor, Erika, pelo Instagram. “O problema é saber o que fazer com a saudade… Agora definitivamente meu pai é uma estrela e eu tenho certeza que estará olhando sempre por mim, minha irmã e suas netas. Vai ser difícil acostumar ficar sem você pai. Mas Deus sabe de todas as coisas. Te amo muito, você foi o melhor pai do mundo”, escreveu.

No dia 17 de julho, o perfil oficial da banda no Instagram já tinha alertado para o estado de saúde de Renato Barros. “Amigos, família e fãs, nosso pai e avô, Renato Barros (Renato e Seus Blue Caps), está internado na CTI de um hospital e seu estado inspira sérios cuidados. Contamos com suas orações e energias positivas para seu restabelecimento. Um abraço a todos, Renata, Erika, Juliana e Fernanda”, dizia o post. Há seis dias, uma atualização indicava que ele estava melhorando. “Hoje no horário de visita eu Érika e minha irmã Renata ficamos muito felizes com a ótima evolução do nosso pai. É claro que é um processo longo, mas seguimos confiantes e pedindo as orações e energias positivas para que ele fique 100% o mais rápido possível. Ele está lúcido porém levemente sedado”, dizia o texto divulgado no dia 21. O grupo Renato e seus Blue Caps foi fundado em 1960 e estourou na televisão no início daquela década. A banda chegou a ter a participação de Erasmo Carlos ainda nos anos 1960. Também participavam do grupo os irmãos de Renato, Ed Wilson e Paulo César Barros.