Vocalista do Muse compra guitarra histórica de Jeff Buckley

Divulgação Jeff Buckley morreu três anos após lançar 'Hallelujah'



Matt Bellamy, o vocalista do Muse, revelou que comprou a guitarra que Jeff Buckley usou para compor “Hallelujah”, o maior hit da carreira do cantor.

Em entrevista à Guitar World, Bellamy disse que pretende usar o instrumento na gravação do novo disco do Muse. “Eu tinha um time de gente trabalhando para ter certeza de que essa guitarra era a certa, e consegui comprovar”, explicou. Para isso, a equipe conversou com familiares e amigos de Buckley até ter certeza de que o USA Fender Telecaster de 1993 era o instrumento certo.

Segundo Bellamy, o instrumento não é especial apenas pelo histórico, mas também pelo som. “Não soa como nenhum outro Telecaster”, disse. Ele ainda afirmou que a guitarra foi inspecionada por técnicos que comprovaram que nenhum item foi modificado.

“Hallelujah” é parte do álbum “Grace”, que Jeff Buckley lançou em 1994. Três anos depois, em 1997, o músico morreu afogado nos Estados Unidos.

Relembre a música abaixo:

Agora, a guitarra de Jeff Buckley será usada no novo disco do Muse, ainda sem previsão de lançamento. O último álbum da banda foi “Simulation Theory”, de 2018.