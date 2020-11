Música ‘Dance Monkey’, da cantora Tones and I, bate recorde e entra no Guinness

A faixa do primeiro EP da australiana foi identificada 36,6 milhões de vezes no aplicativo Shazam

Reprodução/Instagram/tonesandi Tones and I bateu recorde com a música 'Dance Monkey'



Um hit é um hit! A música Dance Monkey, da cantora australiana Tones and I, entrou para o Guinness Book, o livro dos recordes, como a música mais buscada no Shazam, o popular aplicativo de identificação de músicas. Segundo divulgado no site oficial do Guinness, a faixa, que faz parte do primeiro EP da artista de 22 anos, foi identificada pelo aplicativo 36,6 milhões de vezes desde que foi lançada, em 2019. O sucesso da canção está sendo tanto, que ela liderou as paradas de sucesso em mais de 30 países e virou um fenômeno na Austrália. Antes de Dance Monkey assumir o pódio, a música que ocupara a primeira posição era Wake Me Up, lançada em 2013 pelo DJ sueco Avicii.

Antes de se tornar uma estrela, Toni Watson, nome verdadeiro de Tones and I, cantava nas ruas e em pontos turísticos. Um mês antes de assinar com uma grande gravadora, a cantora apresentou a música Dance Monkey na rua de uma cidade turística da Austrália usando poucos equipamentos e conseguiu reunir vários curiosos. Em fevereiro de 2019, ela gravou profissionalmente e, em poucos meses, já estava cantando no “The Tonight Show”, apresentado por Jimmy Fallon, e fazendo participação especial no “The Voice” americano. O clipe da música de sucesso soma mais de 1,3 bilhão de visualizações no YouTube. Caso você não conheça o Shazam, ele é um aplicativo de propriedade da Apple que ajuda o usuário a identificar músicas, filmes e até programas de televisão apenas aproximando o celular e deixando ele captar amostras de som. Foi com essa tecnologia que milhares de pessoas chegaram a música de Tones and I.