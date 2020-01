Ozzy Osbourne e Elton John vão lançar música juntos em 2020

Reprodução/Instagram Novo álbum do roqueiro chega neste ano e já teve duas músicas inéditas divulgadas



Os trabalhos para o novo álbum de Ozzy Osbourne estão a todo vapor e uma parceria com Elton John está a caminho. Quem garantiu foi Sharon Osbourne, esposa do vocalista Black Sabbath, em seu programa The Talk.

Comentando sobre as novidades do marido para 2020, Sharon disse que virão “muitas coisas boas”. “Ele está cuidando da saúde, vai se reunir com a sua banda, e vai voltar a fazer o que mais ama: shows pelo mundo, onde pode encontrar os seus fãs.”

“E sim, teremos músicas novas. São canções ótimas. Todos os amigos de Ozzy vão tocar no novo álbum, e ele está gravando uma parceria com Elton — teremos muitas coisas boas”, completou.

Intitulado “Ordinary Man”, o novo álbum de Ozzy é previsto para sair ainda neste ano. Duas músicas do novo trabalho já foram lançadas pelo roqueiro: “Straight to Hell” e “Under the Graveyard”.