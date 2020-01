‘Atrasadinha’, de Felipe Araújo, foi a música mais ouvida nas rádios em 2019

Sertanejo foi o gênero que dominou aparecendo em todas as posições do top 10

Reprodução/YouTube Felipe Araújo e Ferrugem cantam 'Atrasadinha', a música mais tocada no rádio em 2019



“E você chegou atrasadinha, mas tava linda…” foi o verso mais entoado nas rádios brasileiras em 2019. “Atrasadinha”, de Felipe Araújo e Ferrugem, apareceu no topo da lista como a música mais tocada no último ano em levantamento feito pela Kantar IBOPE Media com a CROWLEY.

A canção foi a única a registrar mais de 1 bilhão de impactos nas frequências brasileiras. “Atrasadinha” consolida outro dado importante: o sertanejo foi o gênero mais tocado nas rádios em 2019.

Dos dez artistas mais ouvidos, todos são sertanejos: Marília Mendonça, Zé Neto & Cristiano e Gusttavo Lima formam o top 3. A lista encabeçada por “Atrasadinha” também é seguida por outros nove hits sertanejos e termina justamente com outra música de Felipe Araújo, “Espaçosa Demais”.

O pop foi segundo gênero mais tocado nas rádios em 2019 e, entre as canções, “Ouvi Dizer”, do trio Melim, foi a mais tocada para os ouvintes. “Terremoto”, de Anitta e MC Kevinho, aparece em terceiro lugar.

Top 10 músicas mais tocadas nas rádios em 2019

1) “Atrasadinha” – Felipe Araújo

2) “Cem Mil” – Gusttavo Lima

3) “Vingança” – Luan Santana

4) “Estado Decadente” – Zé Neto & Cristiano

5) “Cidade Vizinha” – Henrique & Juliano

6) “Quando a Bad Bater” – Luan Santana

7) “Vou Ter que Superar” – Matheus & Kauan

8) “Solteiro Não Trai” – Gustavo Mioto

9) “Surto de Amor” – Bruno & Marrone

10) “Espaçosa Demais” – Felipe Araújo

Top 10 artistas mais tocadas nas rádios em 2019

1) Marília Mendonça

2) Zé Neto & Cristiano

3) Gusttavo Lima

4) Luan Santana

5) Henrique & Juliano

6) Wesley Safadão

7) Matheus & Kauan

8) Jorge & Matheus

9) Felipe Araújo

10) Bruno & Marrone