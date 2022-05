My Chemical Romance lança primeira música nova desde 2014; ouça ‘The Foundations of Decay’

Banda é o principal nome do festival When We Were Young, que acontece em outubro, em Las Vegas, e reúne várias bandas que marcaram a geração emo

Divulgação Banda que fez sucesso no início dos anos 2000 retorna e anima fãs



A banda norte-americana My Chemical Romance, ícone do movimento emo no início dos anos 2000, voltou a lançar uma música depois de quase oito anos. Nesta quinta-feira, 12, a banda de Gerard Way liberou a inédita ‘The Foundations of Decay’, de 6 minutos. Desde o ano passado o MCR vem se reunindo para alguns shows. Neste ano, a banda se apresentará no festival When We Were Young, um festival que reúne todas as bandas que marcaram a geração emo, em outubro, em Las Vegas. A banda tinha anunciado seu fim em 2013, mas lançaram a música de despedida ‘Fake Your Death’ e posteriormente o compilado de sucessos ‘May Death Never Stop You’.

Ouça a nova música do My Chemical Romance: