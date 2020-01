My Chemical Romance anuncia turnê mundial com curta-metragem

Divulgação Novas datas e locais de show foram divulgados nesta quarta-feira (29)



Após o anúncio do retorno da banda feito no Halloween do ano passado, o My Chemical Romance divulgou um curta-metragem sinistro nesta quarta-feira (29) para divulgar sua turnê mundial.

No fim de 2019, o grupo já tinha confirmado a realização de alguns shows pelos Estados Unidos, Oceania e Japão. Agora novos locais e datas foram divulgados, incluindo cidades da Europa como Londres, Moscow, Bologna e Dublin.

América Latina, no entanto, não foi contemplada. Mas nas redes sociais os fãs já clamam por um show no Brasil.

No curta de 13 minutos denominado “A Summoning”, uma jovem é perseguida por um grupo bizarro e precisa sobreviver à esta ameaça.

Assista ao curta: