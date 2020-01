Vem música nova? My Chemical Romance posta vídeo misterioso; veja

Divulgação MCR adicionou um novo show para este ano com ano misterioso



My Chemical Romance resolveu atiçar os fãs neste começo de semana. Um mês após se reunirem para o primeiro show desde 2012, o grupo deu indícios de que vão lançar novas músicas.

A banda compartilhou um vídeo em seu YouTube oficial com o nome “An Offering…” (Uma oferenda, em tradução livre), que mostra, ao som de apenas uma guitarra acústica e algumas notas similares a flamenco, com encapuzados andando por uma floresta – algo pouco típico da sonoridade emo.

O clipe dramático acaba com o anúncio de um show para o dia 20 de junho em Milton Keynes, na Inglaterra.

Em 20 de dezembro, Gerard Way, Ray Toro, Frank Iero e Mikey Way subiram ao palco do Shrine Expo Hall, em Los Angeles, para o primeiro show ao vivo em sete anos.

