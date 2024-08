Nahim morreu por intoxicação por cocaína, revela laudo necroscópico

Cantor veio a óbito no último dia 13 de junho; internautas estão demostrando apoio à família nas redes sociais

Reprodução/Instagram/@nahimoficial Cantor morreu no mês de junho em Taboão da Serra



Nahim morreu em decorrência de uma intoxicação por cocaína, conforme informações fornecidas por sua cunhada, Lisa Gomes. A confirmação da causa da morte foi obtida através de um laudo necroscópico emitido pelo Instituto Médico Legal de Taboão da Serra, em São Paulo. Lisa revelou que a família estava apreensiva quanto ao resultado, pois já tinha conhecimento do uso de drogas por Nahim e tentaram, sem sucesso, ajudá-lo a superar o vício. “Temíamos pelo resultado do exame e por esse dia chegar, porque sabíamos que o Nahim estava usando drogas e que por diversas vezes tentamos ajudá-lo a se livrar desse maldito vício. Não queríamos esconder de vocês, queríamos preservar a imagem dele e a alegria que ele sempre transmitiu aos fãs”, diz nota oficial publicada no perfil de Lisa”.

Siga o canal da Jovem Pan Entretenimento e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

Nos comentários da nota oficial, fãs e admiradores do cantor saíram em sua defesa. “Mas ninguém pode julga-lo. Pois era uma excelente pessoa e artista”, disse um internauta. “Quem não tem pecado que atire a primeira pedra, eu vou continuar gostando do Nahim, quem gosta do Nahim , não vai ficar aqui julgando”, escreveu outro perfil.

O corpo do cantor foi encontrado no dia 13 de junho, em sua residência, por funcionários de uma empresa de telefonia. A Polícia Militar foi chamada ao local, e o óbito foi oficialmente declarado às 4h30, após a chegada da ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Lisa Gomes 🌈 (@soulisagomes)

*Reportagem produzida com auxílio de IA

Publicada por Tamyres Sbrile