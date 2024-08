Nana Caymmi é readmitida no hospital logo após alta

Cantora voltou para ajustes em seu marcapasso e adequação de medicações

Nana Caymmi foi novamente internada no Rio de Janeiro para realizar ajustes em seu marcapasso e para a adequação de suas medicações. A cantora estava na Casa de Saúde São José e havia recebido alta na última segunda-feira, dia 26. No entanto, à noite, ela precisou ser readmitida devido a complicações. A artista já havia enfrentado uma internação anterior de seis dias, onde tratou um episódio de dor no peito. Durante esse período, foi submetida a um cateterismo cardíaco, que não revelou obstruções nas artérias. A situação de saúde de Nana tem gerado preocupação entre seus fãs e familiares. A equipe médica está monitorando de perto a condição da cantora, que é uma figura querida na música brasileira.

A readmissão no hospital indica a necessidade de cuidados contínuos para garantir seu bem-estar e a eficácia do tratamento. Os fãs de Nana Caymmi aguardam ansiosamente por atualizações sobre sua saúde e torcem pela rápida recuperação da artista, que tem uma carreira marcada por grandes sucessos e contribuições à música nacional.

