Netinho de Paula tem celular roubado na Rodovia dos Imigrantes

Segundo relato do cantor, crime ocorreu logo após o pedágio no município de Guarujá, quando dois assaltantes em um carro preto o abordaram

Reprodução/Instagram Durante o assalto, Netinho foi agredido com um soco no olho e teve seu celular roubado



O cantor Netinho de Paula relatou nesta quarta-feira (26) que foi vítima de um assalto enquanto retornava do litoral para São Paulo pela Rodovia dos Imigrantes. O crime ocorreu logo após o pedágio no município de Guarujá, quando dois assaltantes em um carro preto o abordaram. Durante o assalto, Netinho foi agredido com um soco no olho e teve seu celular roubado. Apesar do susto e da violência sofrida, o cantor se manifestou nas redes sociais, afirmando que está bem e que o pior já passou.

Netinho foi citado na delação de Vinicius Gritzbach, delator do Primeiro Comando da Capital (PCC), onde ele teria pego R$ 2 milhões de um agiota da facção. Embora o cantor negue veementemente qualquer envolvimento com agiotas, o roubo de seu celular levanta suspeitas, já que dispositivos móveis podem conter informações valiosas para investigações. A polícia tem a capacidade de recuperar mensagens e ligações.

Publicado por Luisa Cardoso