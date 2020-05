Niall Horan nega rumores de volta do One Direction: ‘Resposta é não’

Divulgação One Direction não tem planos de retorno



Niall Horan acabou com os rumores de que haverá uma reunião do One Direction em um futuro próximo. O cantor, de 26 anos, falou no programa de Jamie Redknapp sobre o aniversário de 10 anos do grupo, que acontecerá em julho deste ano.

No entanto, Niall fez questão de dizer que – ao contrário da empolgação de fãs nas redes sociais – não há planos para a retomada da banda, que está em hiato desde 2016.

“Nós conversamos sobre [o aniversário de 10 anos], sobre coisinhas que poderíamos fazer, mas nada no sentido de voltarmos a cantar juntos, então, até aqui, a resposta é não”, disse Niall.

No começo de maio, Liam Payne alimentou os rumores em entrevista a People, afirmando que ele, Harry Styles, Louis Tomlinson, Zayn Malik e o próprio Niall estavam negociando para celebrar a data especial em julho.