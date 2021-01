Nicki Minaj mostra rosto do filho pela primeira vez: ‘Obrigado por me escolher para ser sua mãe’

Bebê nasceu em setembro, em Los Angeles, e não teve o nome revelado pelos pais

Reprodução/Instagram/nickiminaj O bebê apareceu em cinco fotos e em um vídeo, com as frase "Best of 2020" (Melhor de 2020, em inglês)



A cantora Nicki Minaj mostrou, pela primeira vez, o rosto do filho com o rapper Kenneth Petty, nascido em setembro de 2020. O nome do bebê não foi revelado. A imagem acompanhou uma mensagem de feliz ano novo aos seus seguidores. Em seu Instagram, Nicki Minaj publicou em inglês: “#PapaBear muito obrigado por me escolher para ser sua mãe. Desejo a vocês um feliz e próspero ano novo. Obrigado por seu amor e apoio ao longo desta jornada. Significou muito para mim.”

“Tornar-se mãe é de longe o trabalho mais gratificante que já assumi. Enviar amor a todas as mães super-heróis que estão por aí. Um grande abraço a todas as mulheres que estiveram grávidas nesta época desafiadora”, completou a cantora. O bebê apareceu em cinco fotos e em um vídeo, com as frase “Best of 2020” (Melhor de 2020, em inglês). O menino nasceu em Los Angeles, no fim de setembro, e até agora não teve o nome divulgado pelos pais.