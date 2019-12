‘Smells Like Teen Spirit’, do Nirvana, atinge 1 bilhão de views no YouTube

Reprodução/YouTube Vídeo é o segundo clipe musical dos anos 90 a atingir a marca



Foi na quarta-feira (25) de Natal que “Smells Like Teen Spirit”, do Nirvana, atingiu 1 bilhão de visualizações no YouTube. O clássico dos anos 90 foi incluído em 2009 na plataforma de vídeos e, 10 anos depois, os fãs deram um impulso a mais para que a marca fosse atingida rapidamente.

Lançada nas rádios em 27 de agosto de 1991, a canção foi o primeiro single do segundo álbum do Nirvana, “Nevermind”. Dirigido por Samuel Bayer, o clipe de “Smells Like Teen Spirit” é inspirado nos filmes “A um passo do abismo” (1979) e “Rock ‘n’ Roll High School” (1978) – esse último, estrelado pelos Ramones).

Com a marca, o vídeo de torna o segundo clipe mais assistido dos anos 1990 no YouTube, perdendo apenas para “November rain” (1992), dos Guns N’ Roses.

No ranking geral, “Despacito”, de Luis Fonsi, segue na liderança com mais de 6 bilhões de visualizações na plataforma. “Shape of you”, de Ed Sheeran, ostenta o segundo lugar com mais de 4 bilhões de views.

Relembre o clássico: