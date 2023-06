Noel Gallagher faz show surpresa em aeroporto e reúne apenas duas fãs

Estrela da banda Oasis apresentou seus sucessos em área de retirada de bagagens em aeroporto nos Estados Unidos

Oli SCARFF / AFP Mesmo com hits como 'Wonderwall', 'Don't Look Back In Anger' e 'Champagne Supernova', a apresentação surpresa contou com apenas duas pessoas na 'plateia'



Um dos líderes da banda Oasis e ícone da cultura pop britânica, o músico Noel Gallagher fez um show surpresa em um aeroporto. A apresentação aconteceu na área de retirada de bagagens do Aeroporto de Palm Beach, na Flórida, nos Estados Unidos. Mesmo com hits como ‘Wonderwall‘, ‘Don’t Look Back In Anger‘ e ‘Champagne Supernova‘, a apresentação surpresa contou com apenas duas pessoas na ‘plateia’. A musicista Samantha Whates registrou a apresentação e compartilhou as imagens em seu perfil no Instagram. “Atração principal da esteira 2 do Aeroporto Internacional de Palm Beach”, escreveu Gallagher ao compartilhar os registros. Recentemente, Noel se envolveu em rumores sobre uma suposta reunião do Oasis após o título do Manchester City na Liga dos Campeões. Entretanto, ainda não houve nenhuma confirmação sobre o retorno da banda.

Veja registros da apresentação: