Noiva de Oruam visita rapper no presídio e desabafa nas redes: ‘Dói demais’

Encontro foi repleto de momentos de afeto, onde o casal teve a oportunidade de orar juntos, compartilhar um almoço e interagir com crianças

Reprodução/Instagram/@feuvalenca Fernanda Valença, noiva do rapper Oruam, fez uma visita ao artista no presídio de Bangu 8



Fernanda Valença, noiva do rapper Oruam, fez uma visita ao artista no presídio de Bangu 8, localizado no Rio de Janeiro. Em uma postagem emotiva em seu Instagram, ela revelou que Oruam está bem, cuidando de sua saúde e mantendo uma atitude positiva. O encontro foi repleto de momentos de afeto, onde o casal teve a oportunidade de orar juntos, compartilhar um almoço e interagir com crianças. O rapper, que se encontra detido desde o dia 22 de julho, enfrenta acusações graves, incluindo sete crimes, entre os quais se destacam o tráfico de drogas e a tentativa de homicídio contra agentes da polícia. Apesar das dificuldades, Fernanda ressaltou a força e a resiliência de Oruam durante a visita.

Siga o canal da Jovem Pan Entretenimento e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

A presença de Fernanda trouxe um alívio emocional ao rapper, que tem enfrentado um período desafiador em sua vida. O apoio da noiva parece ser fundamental para que ele mantenha a esperança e a positividade, mesmo em meio a um cenário tão complicado. Oruam, conhecido por sua carreira na música, agora se vê em uma situação delicada, lutando contra as acusações que pesam sobre ele.

Publicado por Sarah Paula

*Reportagem produzida com auxílio de IA