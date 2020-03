Now United fará turnê no Brasil a partir de maio, diz jornalista

Reprodução/Instagram Grupo é formado por 14 dançarinos de 14 países diferentes e já veio ao país no ano passado



O grupo Now United, formado por 14 artistas de 14 países diferentes, retorna ao Brasil para uma turnê entre o final de maio e o início de junho.

Segundo o jornalista José Norberto Flesch, do Yahoo, o grupo passará por diversas cidades, mas nenhum local ou data foi anunciado até o momento.

No passado passado, o grupo musical passou pelo país e se apresentou em Belo Horizonte, São Paulo, Curitiba e Rio de Janeiro.

O Now United foi formado em 2017 pelo rodutor de TV britânico Simon Fuller. A ideia era criar um grupo global de artistas, que conta com a presença da brasileira Any Gabrielly.

Entre os hits da banda, estão “Na Na Na”, “Who Would Think That Love?”, “Paraná” e “Summer In The City”.