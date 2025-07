Oasis começa turnê de retorno em Cardiff nesta sexta-feira 

Após mais de 15 anos de sua separação, banda inglesa inicia novo projeto que contará com 41 shows em diversas partes do mundo, inclusive no Brasil

Foto de Oli SCARFF / AFP Anúncio da banda de rock britânica Oasis no centro de Cardiff



Dezenas de milhares de fãs do Oasis se reúnem nesta sexta-feira (4) na cidade galesa de Cardiff, onde os membros da emblemática banda de britpop iniciam um turnê com 41 shows em todo o mundo, em uma reunião após mais de 15 anos de sua separação. A apresentação de sexta-feira no Principality Stadium, em Cardiff, é a primeira de uma turnê por quatro continentes que inclui passagens por Brasil, Argentina, Chile e México. Depois da capital galesa, a banda liderada por Liam e Noel Gallagher fará cinco shows em sua cidade natal, Manchester, a partir de 11 de julho.

Em seguida, tocarão no estádio de Wembley, em Londres, e no Murrayfield, em Edimburgo, na Escócia, antes da etapa internacional da turnê que terminará em novembro, em São Paulo. “A única coisa que importa é o que as pessoas sentem”, declarou Liam Gallagher, de 52 anos, nas redes sociais na semana passada. Desde que o grupo se separou em 2009, após mais uma briga entre os irmãos Gallagher em um festival nos arredores de Paris, muitos não esperavam mais vê-los juntos no palco novamente.

A bordo de um trem de Londres para Cardiff na manhã desta sexta-feira, muitos fãs que conseguiram um ingresso vestiam camisas estampadas com o logo da banda. “Sou fã do Oasis desde que me lembro e estou ansioso por isso há quase 16 anos”, disse Tom McIntosh, de 38 anos, que viu um show do grupo na década de 1990.

Charlotte Abisset, uma francesa de 37 anos, é fã “há 25 anos”, mas nunca viu a banda em uma apresentação. “Estou muito animada, ainda não consigo acreditar que vou viver esse momento histórico. Estou prestes a viver um dos melhores momentos de minha vida”, afirmou.

Quase 900.000 ingressos vendidos

A banda, conhecida por seus hits nos anos 1990 como “Live Forever” e “Wonderwall”, anunciou o retorno em agosto de 2024, poucos dias antes do 30º aniversário de seu primeiro álbum, “Definitely Maybe”. Após a separação, os irmãos Gallagher continuaram suas carreiras por conta própria, sem nunca alcançar a glória da era do Oasis, e frequentemente entravam em conflito na mídia. O anúncio surpresa de seu retorno provocou agitação entre os fãs, antigos e novos, para conseguir os quase 900.000 ingressos vendidos em poucas horas. A venda de entradas on-line para os shows no Reino Unido e na Irlanda se transformou em um caos, com milhões de pessoas presas em filas intermináveis, sem conseguir acessar o site.

A disparada dos preços, provocada pelo chamado sistema de preços “dinâmico”, gerou indignação e controvérsia, levando o órgão regulador da concorrência do Reino Unido a abrir uma investigação sobre as práticas da plataforma de vendas Ticketmaster. Analistas do banco Barclays calculam que os fãs da banda como um todo poderão gastar mais de 1 bilhão de libras (cerca de R$ 7,4 bilhões, na cotação atual) em ingressos e despesas relacionadas, como transporte e hospedagem.

Sigilo

O grupo britânico manteve o mistério sobre as músicas que apresentará no show da volta e nas apresentações seguintes, alimentando uma intensa especulação entre os fãs. Há também um enigma sobre a possibilidade de ouvir faixas inéditas ou a participação de convidados surpresa. Em Cardiff, mesmo antes do início oficial da turnê, o logo do Oasis apareceu sobre o estádio na noite de quarta-feira em uma coreografia de drones cuidadosamente projetada.

As portas do estádio com capacidade para 74.500 pessoas serão abertas às 17h00 locais (13h00 em Brasília), e espera-se que o Oasis suba ao palco cerca de três horas depois, após as apresentações de abertura de Richard Ashcroft, vocalista do The Verve, e da banda Cast. De acordo com a imprensa britânica, a banda teria voltado a tocar novamente há vários meses e começou a ensaiar em Londres mais recentemente, com novos membros se juntando à turnê.

Em um programa transmitido antes do primeiro show, Noel, de 58 anos, fala sobre o sucesso do grupo entre uma nova geração que, segundo ele, “entende que o Oasis não era um produto pré-fabricado”.

*Com informações da AFP