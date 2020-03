The Offspring adia turnê no Brasil por causa do coronavírus

View this post on Instagram

Diante da Pandemia Mundial (SARS-COVID-19), e seguindo as recomendações do Ministério da Saúde de prevenção ao Coronavírus visando garantir a segurança e preservação da saúde da população, os shows do The Offspring e Pennywise, que aconteceriam nas cidades de Uberlândia, no dia 17 de março, na Arena Sabiazinho; Ribeirão Preto, no dia 19 de março, na Arena Eurobike; no Rio de Janeiro, dia 21 de março, na Jeunesse Arena; e em São Paulo, dia 22 de março, na Audio, foram adiados por tempo indeterminado, e as novas datas das apresentações divulgadas nos próximos dias. Os clientes que já adquiriram os ingressos poderão utilizá-los nas respectivas apresentações, que serão remarcadas em uma data futura e anunciadas o mais breve possível. Os procedimentos de troca ou reembolso serão divulgados em breve. Em caso de dúvidas, entre em contato pelos canais a seguir: – Uberlândia e Ribeirão Preto: Ingresso Rápido – site.ingressorapido.com.br/sac/ – São Paulo e Rio de Janeiro: Ticket 360 – www.ticket360.com.br/contato