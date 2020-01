Ozzy Osbourne e Elton John fazem dueto improvável em nova música; ouça

Reprodução/Instagram Ozzy Osbourne e Elton John cantam juntos em 'Ordinary Men'



Ozzy Osbourne lançou nesta sexta-feira (10) o single “Ordinary Man”, o primeiro do álbum homônimo que ele lança em fevereiro.

A música tem a participação de Elton John, que é um dos vários colaboradores do novo disco da lenda do rock. O álbum também terá Post Malone, Slash e Tom Morello.

Em um comunicado divulgado à imprensa, Ozzy contou como a parceria rolou. “Quando eu estava escrevendo ‘Ordinary Men’, me lembrei de uma antiga canção do Elton, aí eu perguntei para a Sharon [Osbourne, esposa do músico]: ‘Será que ele cantaria comigo?’. Nós pedimos, ele aceitou e canta e toca piano na música”, explicou.

Ouça a música abaixo:

O disco “Ordinary Men”, o 12º solo de Ozzy Osbourne, sai em 21 de fevereiro. Elton John, por outro lado, está focado na turnê de despedida. No último domingo (5), o cantor ainda ganhou um Globo de Ouro de melhor canção original por “(I’m Gonna) Love Me Again”, faixa do filme “Rocketman”, que conta a história da vida do britânico.